Współorganizator "skoku stulecia" wyszedł na wolność. Sąd oceni, czy wyrok nie był zbyt surowy

Sąd Najwyższy w ostatnich dniach uwzględnił kasację obrońcy Adama K., który wskazywał, że mężczyzna powinien był skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary - podaje tvn24.pl. Adam K. odsiedział 3,5 z 6 lat orzeczonego wcześniej wyroku. Teraz Sąd Apelacyjny w Łodzi rozstrzygnie, czy wyrok zasądzony wobec mężczyzny rzeczywiście powinien był zostać skrócony.

Obrona wskazuje, że Adam K. współpracował z organami ścigania na etapie śledztwa, co pomogło w zatrzymaniu wszystkich uczestników "skoku stulecia".

Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny nie zdecydowały się wcześniej na nadzwyczajne łagodzenie kary, tłumacząc, że nie przedstawił wszystkich informacji. Odmówił on np. podania nazwiska jednego z organizatorów napadu podczas protokołowanego przesłuchania, twierdząc, że boi się jego zemsty (podał je wcześniej w rozmowie z policjantami, z której została spisana notatka). Sąd wskazywał także, że Adam K. zaczął współpracować dopiero wówczas, gdy dowody przeciwko niemu okazały się przygniatające.

Jak podaje tvn24.pl, jeśli sąd rzeczywiście przyzna, że mężczyzna powinien był spędzić w więzieniu krótszy czas, będzie mógł domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania.

Skok stulecia w Swarzędzu

Do zdarzenia doszło w lipcu 2015 roku w Swarzędzu. Gdy dwóch konwojentów wysiadło z furgonetki, by załadować gotówkę do bankomatu, trzeci - Krzysztof W. - po prostu odjechał z resztą pieniędzy. Łącznie ukradziono 8 milionów złotych.

Konwojent Krzysztof W. został skazany na 8 lat więzienia, na 7 lat więzienia skazano z kolei Marka K., który zaangażował Krzysztofa W., a także Dariusza D. (skazanego na 6 lat pozbawienia wolności), który przerzucał pieniądze z bankowozu. Trwa proces Grzegorza Ł., byłego policjanta, który miał być "mózgiem operacji". Pieniądze z napadu do tej pory nie zostały odzyskane.