Syn Beaty Szydło nie jest już księdzem? Zniknął z listy duchownych diecezji

WP informuje, że jeszcze w lutym 2021 r. nazwisko Tymoteusza Szydło znajdowało się na liście księży diecezji bielsko-żywieckiej. Kiedy portal zwrócił się do władz diecezjalnych z pytaniem o Tymoteusza Szydło, sekretariat diecezji odpowiedział, że informacje na stronie internetowej zostały zaktualizowane i Szydło nie znajduje się już w wykazie księży tej diecezji.

Szydło nie jest już na diecezjalnej liście księży

Obecnie nie ma jasności, czy Tymoteusz Szydło jest wciąż księdzem, czy też został ostatecznie zwolniony ze swoich obowiązków. Pełnomocnik syna byłej premier, mec. Marcin Zaborowski, podkreślił w odpowiedzi na pytania WP, że nie zamierza "w żaden sposób komentować sprawy".

Decyzję o przeniesieniu w stan świecki podejmuje papież przy wsparciu Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie. Postępowanie w Stolicy Apostolskiej może trwać nawet kilka lat. Nuncjatura Apostolska w Polsce podkreślała już wcześniej, że odpowiedź na pytania o to, czy Tymoteusz Szydło jest dalej księdzem, mogłaby naruszać prywatność osób trzecich.

Tymoteusz Szydło poinformował o rezygnacji z posługi kapłańskiej w grudniu 2019 r. W oświadczeniu przekazanym Katolickiej Agencji Informacyjnej przekazał, że jego reputacja jako księdza została zdruzgotana przez plotki i domysły. Poinformował również, że nie udało mu się pokonać kryzysu wiary oraz powołania.

"W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - napisał Szydło w oświadczeniu.

Jeszcze przed podjęciem decyzji o odejściu ze stanu duchownego, Tymoteusz Szydło wziął długi urlop od kapłańskich obowiązków. Część mediów spekulowała wówczas, że decyzja została podyktowana tym, że Szydło został ojcem. Pełnomocnik syna byłej premier stanowczo zaprzeczył takim doniesieniom.

"Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie" - podkreślono w oświadczeniu.