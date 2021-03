Kanada. Ostatnie radio zrywa współpracę z rozgłośnią ojca Rydzyka

Thomas Lukaszuk od lat przekonuje Kanadyjczyków, że ojciec Tadeusz Rydzyk głosi nienawiść. Razem z organizacją B'nai Brith udało mu się przekonać stację CKJS, aby przestała nadawać programy Radia Maryja. - Decyzja dyrekcji 810 CJKS zapadła po zapoznaniu się z ksenofobicznymi, antysemickimi oraz homofobicznymi treściami w Radia Maryja, które godzą w prawa człowieka. To miły zbieg okoliczności, że całkowite wyeliminowanie Radia Maryja z publicznych fal radiowych w Kanadzie nastąpiło w Międzynarodowym Dniu Kobiet. Wszak Radio Maryja promuje wartości sprzeczne również z wolnością kobiet - podkreślił, jak cytuje Onet, Lukaszuk. Była to ostatnia radiostacja emitująca programy radia Rydzyka. Lukaszuk zaznacza, że teraz w Kanadzie można ich słuchać jedynie w sieci.

REKLAMA

Rozgłośnia zrywa współpracę z Radiem Maryja ze skutkiem natychmiastowym

W grudniu pisaliśmy na Gazeta.pl, że z emitowania programów Radia Maryja wycofała się stacja CJMR. Rozgłośnia w komunikacie zwracała uwagę, że we wrześniu dano Radiu Maryja możliwość odniesienia się do "głęboko niepokojących" ocen i zarzutów dot. treści na w programach polskiej rozgłośni. Chodziło m.in. o analizę organizacji żydowskiej B'nai Brith. Zarzucano m.in. antysemickie poglądy prezentowane w programach Radia Maryja, w tym przez Tadeusza Rydzyka. Przedstawioną odpowiedź uznano za niewystarczającą, bo nawet nie odnosiła się do dowodów w analizach. "Pomimo naszej długiej relacji biznesowej mamy przytłaczające i jasne powodu do natychmiastowego anulowania naszej umowy" - napisano.

We wrześniu władze kanadyjskiego Edmonton wydały zakaz odprawiania mszy i organizowania spotkań przez Tadeusza Rydzyka.

Kanada. Rozgłośnia zrywa współpracę z Radiem Maryja ze skutkiem natychmiastowym