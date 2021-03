Maile o bombach w organizacjach pozarządowych. Nadawcy piszą o zapłacie za popieranie aborcji

Do kilkudziesięciu organizacji pozarządowych dotarły maile z informacją, że w ich siedzibach podłożono bomby. Nadawca pisze, że jest to "spłata" za popieranie Strajku Kobiet. "Aborcja to morderstwo! Życie za życie! Krew za krew!" - czytamy.

Agencja Gazeta