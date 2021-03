Szymon Hołownia o kryzysie w instytucji Kościoła. "Płakać po niej nie będę"

Polskie społeczeństwo cechuje wciąż mocne przywiązanie do wiary, notuje się jednak spadek zaufania do Kościoła i malejącą religijność młodzieży - wynika z opracowania "Kościół w Polsce". Eksperci zwracają też uwagę na "pełzającą sekularyzację".

REKLAMA

Mężczyzna śpiewał znany utwór, przechodnie uznali, że chce się zabić

Słabnąca pozycja Kościoła. Istnieje zjawisko "pełzającej sekularyzacji"

Katolicka Agencja Informacyjna przedstawiła w piątek raport "Kościół w Polsce". Zaprezentowano w nim dynamikę życia religijnego Polaków, jak i działalność Kościoła w sferze duszpasterskiej i społecznej: na polu charytatywnym, na rzecz kultury, edukacji, nauki, mediów, pomocy rodzinie czy osobom niepełnosprawnym. Osobny rozdział dotyczy kwestii "oczyszczenia Kościoła" z grzechów wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Według raportu 91,9 proc. Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. W Polsce w porównaniu z innymi krajami, gdzie mamy do czynienia z silnymi tendencjami sekularyzacyjnymi, wskaźniki religijności spadają powoli, co określa się mianem "pełzającej sekularyzacji". Przykładowo w 1990 r. we niedzielnej mszy św. uczestniczyło 50,3 proc. wiernych, w 2013 roku 39,1 proc. zaś w 2019 roku już tylko 36,9 proc.

Zobacz wideo Wicemarszałkini Senatu: Zadośćuczynienie dla ofiar pedofilii jest priorytetem

Co jednak ciekawe, jako głęboko wierzące - jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego - deklaruje się 11 proc. osób. "Częściej wierzą kobiety, wśród których jest 14,4 proc. głęboko wierzących i 70,3 proc. wierzących, a wśród mężczyzn jest 7,6 proc. głęboko wierzących i 68,8 proc. - wierzących" - zauważa KAI.

Szymon Hołownia o Kościele: Jesteśmy w środku procesu

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia w programie Tłit WP odniósł się do tego, czy w ostatnich latach mamy do czynienia z kryzysem wiary Polaków. - Wydaje mi się, że polski Kościół instytucjonalny w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrobił absolutnie wszystko, żeby zlaicyzować Polskę, doprowadzić do tego, że ludzie będą tracili swoją więź z Kościołem. Jesteśmy w środku tego procesu - powiedział.

Dezubekizacja. Sąd przywraca emeryturę gen. Jasikowi. Sprzeciw MSWiA

Zdaniem Hołowni instytucja Kościoła sama doprowadziła do sytuacji, w której się obecnie znajduje. - Płakać też po niej nie będę, bo kiedy patrzę na to, jak zbiera się choćby do rozliczania skandali pedofilskich, to marzę o tym, żeby jak najszybciej przejąć odpowiedzialność za Polskę, żeby zrealizować jeden z naszych postulatów, czyli grupę prokuratorów w Prokuraturze Krajowej. Skoro Kościół nie potrafi, to oni pomogą mu rozliczyć się z tymi sprawami, które dotyczyły najmłodszych, najbardziej bezbronnych Polaków - dodał.