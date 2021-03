5 marca minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia w województwie pomorskim. Ma to związek ze wzrostem liczby zachorowań na 100 tys. osób. Od 13 do 20 marca na Pomorzu będą obowiązywać te same ograniczenia, które wprowadzono wcześniej w województwie warmińsko-mazurskim. Analitycy są jednak zdania, że niedługo do tej grupy mogą dołączyć kolejne regiony.

3 Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl