Abp Tadeusz Wojda: Będę chciał rozwiązać problem pedofilii w archidiecezji gdańskiej

Decyzją papieża Franciszka dotychczasowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda został mianowany nowym metropolitą gdańskim. Wojda zastąpi na tym stanowisku Sławoja Leszka Głódzia, który w ubiegłym roku zrezygnował ze swojego stanowiska i przeszedł na emeryturę. Krytycy abp. Głódzia wskazują, że duchowny miał nie reagować na informację o tym, że księża z jego diecezji dopuszczają się czynów pedofilskich.

Tadeusz Wojda mówi o "rozwiązaniu" problemu pedofilii w archidiecezji gdańskiej

Abp Tadeusz Wojda po ogłoszeniu swojej nominacji na stanowisko metropolity gdańskiego udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym zdradził jeden ze swoich przyszłych celów w czasie posługi w Gdańsku.

- Dziś nasza świadomość w zakresie pedofilii jest dużo większa niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie ten problem poruszany jest niemal na każdym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Będę chciał go rozwiązać w archidiecezji gdańskiej - powiedział.

- Mimo upływu lat i zmian cywilizacyjnych Słowo Boże wciąż pozostaje aktualne (…) Nie głosimy zatem siebie samych, nie głosimy poglądów politycznych, wartości kultury, ale żywego Jezusa, który wciąż działa - mówił również.

Tadeusz Wojda zastąpił Sławoja Głódzia. "Pomyślałem, że to jest pomyłka"

Nominacja abp. Tadeusza Wojdy na metropolitę gdańskiego wzbudziła szeroką krytykę jeszcze przed wywiadem dla Polskiej Agencji Prasowej. Wiele osób zarzuca mu zaangażowanie polityczne oraz przypomina jego wypowiedzi skierowane przeciwko społeczności LGBT.



"Nowym metropolitą gdańskim został arcybiskup Tadeusz Wojda, homofob, siewca nienawiści, przeciwnik praw człowieka, sojusznik neofaszystów. Innymi słowy, w Kościele bez zmian" - stwierdził na Twitterze Piotr Szumlewicz, działacz związków zawodowych oraz dziennikarz.



"Tadeusz Wojda metropolitą gdańskim. W następstwie kryjącego pedofilów Głódzia przybył do miasta siewca nienawiści, autor sprzeciwu wobec pierwszej w Białymstoku parady równości, w wyniku czego doszło do brutalnych ataków nacjonalistycznych bojówek" - podkreśliła Beata Maciejewska, posłanka Lewicy.

- Kiedy usłyszałem, że ten człowiek ma zostać nowym metropolitą gdańskim, to pomyślałem, że to jest pomyłka. Albo, że ktoś sobie po prostu ciężko żartuje (…). Nazwisko Tadeusza Wojdy jest bardzo dobrze znane społeczności osób LGBT. Bo jest to arcybiskup, który wzywał do obrony przed marszem równości w Białymstoku. Jak się ta "obrona" potoczyła - wszyscy wiemy - powiedział w Radiu Zet Jacek Jasionek, szef stowarzyszenia Tolerado.