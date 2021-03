Pogoda na tydzień 8-14 marca. Cieplej z dnia na dzień. Z czasem pojawią się opady deszczu

Napływ cieplejszych mas powietrza do Polski rozpocznie się dopiero w środę. Od tego czasu najcieplejszym miejscem kraju pozostanie niezmiennie Dolny Śląsk. W większości Polski prognozowane są zachmurzenia, ale miejscowo pojawi się słońce.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Od środy wyraźnie cieplej

W poniedziałek temperatura w całym kraju będzie się wahać w granicach od 1 do 4 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, we Wrocławiu i Opolu, a najchłodniej w Gdańsku i Olsztynie. Na początku tygodnia można spodziewać się przejaśnień w całym kraju. Nie wpłynie to jednak na odczuwalną temperaturę. Opady deszczu prognozowane są w pasie ciągnącym się od Pomorza przez Mazowsze, aż do Lubelszczyzny.

Pobiedziska. Wskoczyła do wody, ratując psa. Sama potrzebowała pomocy

We wtorek termometry pokażą najwyższą temperaturę (3 stopnie) w zachodniej części Polski, a najniższą (0-1 stopnie) we wschodniej i centralnej części kraju. Dzień upłynie pod znakiem sporych zachmurzeń, szczególnie intensywnych w godzinach popołudniowych. Synoptycy nie prognozują tego dnia opadów.

W środę temperatura wzrośnie do 6 stopni Celsjusza we Wrocławiu oraz 5 stopni w Katowicach, Opolu i Krakowie. Stosunkowo ciepło będzie również w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie prognozuje się 4 stopnie. O jeden stopień chłodniej będzie na północy kraju, w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. W środę również nie prognozuje się opadów deszczu.

Pogoda na czwartek i piątek. Temperatura nawet do 9 stopni

W czwartek można spodziewać się ocieplenia niemal w całej Polsce, ale również silnych opadów deszczu, które obejmą całą zachodnią część kraju. Najcieplej (7-8 stopni) będzie w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze i Bydgoszczy. Na nieco chłodniejszą temperaturę mogą liczyć mieszkańcy Warszawy i Kielc. Jednak w tej części Polski nie będą doskwierać opady deszczu. Najchłodniej (2 stopnie) będzie w Białymstoku i Olsztynie.

W piątek opady deszczu odejdą w zapomnienie, ale ciepła pogoda się utrzyma i zwiększy swój zasięg również na centralną Polskę. Najcieplej ponownie będzie we Wrocławiu i Opolu (9 stopni). 8 stopni pokażą termometry w Katowicach, Rzeszowie i Bydgoszczy, a 7 stopni termometry w Warszawie, Kielcach, Krakowie i Poznaniu.

Mysłowice. Mężczyzna leżał na chodniku przed izbą przyjęć. Szpital tłumaczy

Pogoda na weekend. Przelotne opady deszczu

Synoptycy prognozują, że w weekend utrzyma się wysoka temperatura na poziomie 7-8 stopni, a lokalnie również 9 stopni. W sobotę i niedzielę należy przygotować się na przelotne opady deszczu. Większe opady wystąpią w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. W ciągu weekendu spore zachmurzenia, przejaśnienia są możliwe w województwie łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim.