Wypadek na A4. Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował polskim służbom

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom 6 ofiar wypadku z autokarem w pobliżu Kaszyc. 35 naszych obywateli trafiło do szpitala. Dziękuję polskim i ukraińskim dyplomatom, którzy robią wszystko, co mogą, by pomóc rannym i ustalić przyczyny wypadku"- napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski, oznaczając w poście prezydenta Andrzeja Dudę.

Wypadek autokaru na A4. Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował polskim dyplomatom

Wpis został opublikowany w językach: polskim i ukraińskim.

W nocnym wypadku ukraińskiego autokaru zginęło - według zaktualizowanych przez służby danych - sześć osób, ponad 40 trafiło do szpitali.

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli również prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

"Głęboko zasmuca mnie straszna wiadomość o katastrofie ukraińskiego autobusu na A4 w pobliżu Kaszyc, w której życie straciło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim naszym ukraińskim przyjaciołom" - napisał Duda, oznaczając we wpisie ukraińskiego prezydenta.

"Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4 pod Jarosławiem. Składam wyrazy współczucia rodzinom 6 ofiar, mam wielką nadzieję, że osoby ranne jak najszybciej odzyskają pełnię zdrowia" - to z kolei komunikat premiera Mateusza Morawieckiego.

"Dramatyczne wieści z Kaszyc. Sześciu obywateli Ukrainy zmarło, a wielu zostało rannych w wyniku wypadku autobusu. Wyrazy współczucia dla bliskich ofiar składam na ręce Dmytro Kułeby (szefa ukraińskiego MSZ - red.). Podziękowania dla polskich ratowników za szybką i profesjonalną akcję ratunkową"- napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Tragiczny wypadek autokaru na A4. Niektórzy "pasażerowie nie byli zapięci pasami"