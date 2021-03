Kobieta wchodzi na klatkę, tuż za nią mężczyzna. To nagranie ma pomóc w złapaniu sprawcy napadów

Zobacz wideo Napady rabunkowe we Wrocławiu. Policja szuka sprawcy

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu opublikowała nagranie, na którym widać kobietę wchodzącą na klatkę w bloku. Tuż za nią do środka dostaje się mężczyzna w ciemnej kurtce. Jak informują funkcjonariusze, jest to osoba, która "może mieć związek" z przestępstwami wobec seniorek.

W ciągu ostatnich trzech tygodni nieznany sprawca dokonał czterech zuchwałych kradzieży i rozbojów. Jego ofiarami padały starsze kobiety. " Wobec jednej z poszkodowanych użył siły, a później wyrwał torebkę" - czytamy w komunikacie.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące mężczyzny, którego wizerunek znajduje się w materiale, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle, osobiście lub pod numerem telefonu 47 87 128 20, 47 87 128 31, 47 87 128 30" - apelują policjanci. Można też napisać e-maila na adres dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl lub zadzwonić pod numer 112.