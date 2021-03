Ełk. Gaz pieprzowy i kajdanki za brak maseczki? Agresja straży miejskiej oburza mieszkańców [WIDEO]

Zobacz wideo Moto. Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z mandatem?

Do interwencji straży doszło w czwartek 4 marca przy ulicy Orzeszkowej w Ełku. Nagranie zarejestrowane przez jednego ze świadków zaczyna się dopiero w momencie, kiedy mężczyzna leży już obezwładniony na ziemi, a strażnicy miejscy przytrzymują go, by nie mógł się ruszyć, zakładając w tym czasie kajdanki. Interwencja strażników miał być wynikiem braku maseczki u mężczyzny .

Gaz pieprzowy i kajdanki za brak maseczki? Interwencja straży miejskiej w Ełku

Z relacji świadków, które słychać na nagraniu wynika, że wcześniej strażnicy mieli także użyć wobec mężczyzny gazu pieprzowego. Tak samo wynika z relacji samego mężczyzny, który kiedy już jest zakuty w kajdanki, rozmawia spokojnie z strażnikami miejskimi. Pyta ich, czy wezwali policję oraz powiadamia ich, że zna swoje prawa. - Pan dwukrotnie użył wobec mnie przymusu bezpośredniego, który był niepotrzebny. Raz gaz, za to że stałem, rozmawiałem z tą panią, a drugi raz - zaczął pan mnie szarpać. Pan do mnie agresywnie wyskoczył, a nie ja do pana - tłumaczy mężczyzna.

Do sytuacji odniósł się urząd miasta w Ełku. Na facebookowym profilu możemy przeczytać krótkie oświadczenie w tej sprawie.

"W związku z opublikowaniem w mediach społecznościowych filmu z fragmentem interwencji strażników Straży Miejskiej, podjęte zostały natychmiastowe czynności wyjaśniające zdarzenie i jego okoliczności. Prezydent Ełku wystąpił również do wojewody o zewnętrzną kontrolę doraźną. Wyniki kontroli pozwolą na podjęcie dalszych czynności. Uczynione zostanie wszystko, by wszechstronnie wyjaśnić sprawę" - czytamy.

