Gwałtowny wzrost zakażeń w kolejnym "górskim powiecie". Skutek najazdu turystów czy bliskości Czech?

Jak informuje portal 24klodzko.pl, sytuacja epidemiczna w powiecie kłodzkim zaczyna być niepokojąca. Chorych nie ma już gdzie hospitalizować. Wzrost zakażeń w dolnośląskich szpitalach spowodował uruchomienie szpitala tymczasowego na ulicy Rakietowej we Wrocławiu. Skąd ten nagły wzrost liczby chorych?

Wzrost zakażeń w powiecie kłodzkim. Wojewoda: To jak w Żywcu. Najazd turystów

- Jest analogia z powiatem żywieckim, gdzie był bardzo duży najazd turystów narciarskich z różnych zakątków Polski. Myślę, że wszystko, co ma związek z przemieszczaniem się, jest w okresie pandemii bardzo niebezpieczne - powiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski w rozmowie z TVP Wrocław. Jego zdaniem to właśnie "odmrożenie turystyczne" jest głównym czynnikiem wzrostu zachorowań.

Podobnego zdania jest Jerzy Sokołowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. - Turyści przyjechali, odjechali, a COVID został - mówił specjalista w rozmowie z TOK FM. - Problem pojawił się tydzień-półtora po najeździe turystów w czasie weekendu po otwarciu stoków i hoteli - tłumaczył.

Wzrost zakażeń w powiecie kłodzkim. Starosta: To bliskość Czech

Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, winy skoku zakażeń upatruje jednak w bliskości z Czechami i faktem, że do 27 lutego Czesi mogli wjeżdżać do naszego kraju bez ograniczeń. - Kiedy u nich był potężny wzrost zakażeń, oni do nas przyjeżdżali i robili zakupy i to – moim zdaniem – było największym problemem - powiedział starosta.

Zdaniem wojewody, gdyby był to skutek sąsiedztwa Czech, to podobne wzrosty zauważono by także w innych regionach. Tego na razie jednak nie widać. - Ja bym powiedział, że jednak ta pasja narciarska powoduje w konsekwencji wzrost zachorowań, wzrost zajętych łóżek covidowych i w konsekwencji także wzrosty śmierci covidowej - dodał.

Wzrost zakażeń w powiecie kłodzkim. Jaki wariant wirusa?

Nic jak na razie nie wiadomo na temat ewentualnych mutacji wirusa wśród zakażonych Kłodzczan. Jak dowiedziała się redakcja portalu 24klodzko.pl, testy pod tym kątem nie są jeszcze robione. Niewykluczone, że to brytyjska, bardziej zaraźliwa odmiana wirusa. Zastanawiające jest też to, że do kłodzkiego szpitala przyjęto w ostatnim czasie troje dzieci, a wcześniejsze warianty koronawirusa były przez dzieci przechodzone łagodnie.

W piątek, 5 marca w powiecie kłodzkim odnotowano 158 zakażeń, dwie osoby zmarły. Łącznie od początku pandemii w powiecie miało miejsce 6078 potwierdzonych przypadków oraz 209 zgonów. 1495 osób jest natomiast objętych kwarantanną.