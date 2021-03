Zachodniopomorskie. W jeziorze Wilczkowo utonęło dwóch mężczyzn. Próbowali łowić ryby w przerębli

Jak podaje TVN24 Pomorze, w nocy 4 marca około godziny 21 policja w Szczecinku otrzymała zgłoszenie o poszukiwaniach dwóch wędkarzy na jeziorze Wilczkowo w gminie Szczecinek.

- Z informacji udzielonej przez rodzinę wynikało,że dwóch mężczyzn w wieku 67 i 69 lat pojechała rano na ryby. Od południa rodzina nie mogła się z nimi skontaktować. Bliscy wędkarzy pojechali na miejsce, w którym mężczyźni mieli się znajdować. Tam znaleźli ich samochód, ale ani śladu po zaginionych. Wtedy wezwali pomoc - powiedziała aspirant Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Na miejscu znaleziono także wędki i narzędzia do cięcia lodu. Poszukiwania mężczyzn trwały całą noc. Brała w nich udział policja, straż, a także płetwonurkowie z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja zakończyła się około godziny 4 nad ranem, kiedy ciała wędkarzy zostały znalezione na dnie jeziora i przekazane do badań prokuraturze. Według informacji udzielonych stacji udział osób trzecich został wstępnie wykluczony.