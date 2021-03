Pogoda. Zima wraca do Polski - może spaść nawet 15 cm śniegu. IMGW wydało ostrzeżenia

Początek marca był słoneczny i ciepły, szczególnie na południu Polski, jednak synoptycy przewidują, że w piątek czekają nas intensywne opady śniegu. Najwięcej spadnie go w górach.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu. Zima wraca do Polski

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek 5 marca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla trzech województw. Synoptycy alarmują, że miejscami może spaść nawet od 10 do 15 centymetrów śniegu. Żółty alert wydano w:

województwie śląskim i dotyczy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego oraz miast Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój i Bielsko-Biała.

województwie małopolskim, gdzie wydano ostrzeżenia dla powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego oraz Nowego Sącza.

województwie podkarpackim i dotyczy powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego oraz Przemyśla i Krosna.

Ostrzeżenie na Śląsku będzie obowiązywało najwcześniej, od piątku od godziny 2:00 do 13:00. W Małopolsce synoptycy prognozują opady śniegu w piątek od godziny 3:00 do 15:00. Alert najdłużej będzie obowiązywać na Podkarpaciu i potrwa od godziny 5:00 do 17:00.

IMGW: opady śniegu na południu. Na wschodzie alerty hydrologiczne 3. stopnia

Alert dla całej polski przed oblodzeniami

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego kraju w związku z oblodzeniami. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie - czytamy w komunikacie opublikowanym przez instytut. Temperatury przy gruncie w całej Polsce będą się wahać od -2 do -6 stopni.

Pogoda - piątek 5 marca. W całej Polsce ochłodzenie. Na południu śnieg

Pogoda na piątek

W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem. Na południu opady śniegu, w Karpatach nawet do 13 cm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 0 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty.