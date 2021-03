Niedziele handlowe 2021. Które sklepy będą czynne 7 marca?

Niedziele handlowe. Czy 7 marca to niedziela handlowa?

W tym miesiącu przewidziano tylko jedną niedzielę handlową - będzie to 28 marca. Wyznaczenie właśnie tej daty było motywowane potrzebą zrobienia zakupów przed Wielkanocą. W związku z tym 7 marca jest niedzielą niehandlową. Czynne mogą być tylko te placówki handlowe, których działalność została ujęta jako wyjątki od ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Jeśli więc myślimy o kompleksowych zakupach na cały tydzień, to plany te lepiej odłożyć do poniedziałku. W niedzielę czynne będą przede wszystkim niewielkie sklepy osiedlowe, nie będzie możliwości udania się do supermarketów i sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych. Czynne mogą być też między innymi cukiernie, apteki, piekarnie i placówki pocztowe. Z pewnością uda nam się zrobić niezbędne zakupy na stacjach benzynowych, na dworcach i lotniskach.

REKLAMA

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziela handlowa - krytyka zakazu handlu w niedziele i święta

Czy niedziela handlowa siedem razy w roku jest dobrym rozwiązaniem? Kontrowersjom wokół tego tematu sprzyjają trudności branży handlowej wywołane przez lockdown i ograniczenia w handlu. Dodatkowe dni handlowe mogłyby być szansą na nieco wyższe zarobki. Z kolei zakazu handlu twardo bronią związki zawodowe, w tym przede wszystkim NSZZ ''Solidarność''. Podczas swojej konferencji ''Recepta na kryzys'' likwidację zakazu zapowiedzieli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

Jak prezentuje się sytuacja po kilku latach obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta? Zyskały na nim nieco niewielkie sklepy, których i tak jest jednak coraz mniej. Można stwierdzić, że funkcjonowanie wielu z nich zostało przedłużone w czasie. Straciły zaś duże sieci handlowe i osoby, które często dorabiały sobie pracą w weekendy, choćby studenci. Liczni etatowi pracownicy mają jednak okazję do wypoczynku z rodziną. Znaczna część kupujących decyduje się na zakupy w sobotę. Sam zakaz i koncepcja niedziel handlowych cieszą się malejącym poparciem społecznym.

Amazon czy Allegro - gdzie jest taniej? Analiza 1000 produktów daje odpowiedź

Niedziele handlowe 2021. Zasady robienia zakupów

Niezależnie od tego, czy akurat wypada niedziela handlowa, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas wizyty w sklepie. Z uwagi na możliwość zakażenia musimy mieć usta i nos przesłonięte maseczką. Nie można już używać chust, szalików czy przyłbic. Trzeba też dezynfekować ręce po wejściu do sklepu - warto robić to możliwie najczęściej lub zakładać jednorazowe rękawiczki. Obowiązuje dystans społeczny od innych kupujących (2 metry). Zniesione zostały za to godziny dla seniorów.