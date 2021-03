Pogoda na dziś - piątek 5 marca. W całej Polsce ochłodzenie. Na południu śnieg

W piątek Polska znajdzie się w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego, który w ciągu kilku najbliższych dni przyniesie stopniową zmianę pogody. Najchłodniej będzie w południowo wschodniej Polsce, a najcieplej w centralnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Temperatura. Dziś maksymalnie 4 stopnie Celsjusza

W piątek temperatura w większości kraju będzie utrzymywać się na niemal jednolitym poziomie. Najcieplej będzie w województwie mazowieckim i wielkopolskim, gdzie termometry pokażą do 4 stopni Celsjusza. Odrobinę chłodniej (3 stopnie) będzie w Łodzi, Wrocławiu, Opolu, ale również w Zielonej Górze i Szczecinie. Do 2 stopni Celsjusza spadną słupki rtęci w Małopolsce, na Śląsku, Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie i na Pomorzu. W piątek najchłodniej będzie w Rzeszowie (1 stopnień). W nocy temperatura w całym kraju spadnie do ujemnych wartości. Możemy spodziewać się od -3 do -4 stopni mrozu.

Pogoda na dziś - piątek 5 marca gazeta.pl

Sąd skazał niewinnego. Tylko dlatego, że miał to same imię i nazwisko

Opady na południu kraju. Uwaga na oblodzenia

W niemal całej Polsce będą występować przejaśnienia, nie wpłynie to jednak na cieplejszą pogodę. Odczucie chłodu może potęgować umiarkowany i porywisty wiatr, w szczególności w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu możliwe są tylko na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami w całym kraju. Nocny spadek temperatury poniżej zera może spowodować zamarzanie mokrej powierzchni gruntu. Szczególną ostrożność na drogach powinni zachować kierowcy. Oblodzenia będą najsilniejsze o poranku.

Wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła. Dwóch górników nie żyje