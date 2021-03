Wielkopolskie. Tragiczny wypadek. 38-letni mężczyzna nie żyje. Samochód rozpadł się na części

W środę 3 marca około godziny 5:30 w powiecie pilskim (województwo wielkopolskie) miał miejsce tragiczny wypadek. Na zakręcie między miastem Łobżenica a wsią Rudna osobowy mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Siła zderzenia była tak ogromna, że pojazd rozpadł się na kawałki, a jego fragmenty znalazły się nawet kilkadziesiąt metrów dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziecko wypadające z auta, utknięcie na torach, jazda pod prąd, czyli dziwne sytuacje na drogach z 2020 roku

Na miejsce wypadku przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Piły i Złotowa, a także ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy i Luchowej. W poście na Facebooku drugiej z jednostek przeczytać, że kierowca mercedesa, 38-letni mieszkaniec gminy Łobżenica, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia zginął na miejscu. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna stracił panowanie nad samochodem.

Wielkopolska. Motorower zderzył się z busem. Nastoletni bracia walczą o życie

Kolejna tragedia na wielkopolskich drogach. Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym

To nie jedyny wypadek samochodowy, który miał miejsce wczoraj w województwie wielkopolskim. Około godziny 4:30 doszło w Pęckowie, w gm. Obrzycko, do zderzenia samochodu ciężarowego marki MAN z osobowym audi. Kierująca pojazdem osobowym 55-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

- Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - poinformowała portal Szamotuły Nasze Miasto Sandra Chuda, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. - Kobieta doznała obrażeń, które zakwalifikowały sprawę jako wypadek drogowy.

Policjanci ustalili, że kierujący samochodami byli trzeźwi. - Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów, a także sporządzili pozostałą niezbędną dokumentację. Postępowanie w sprawie prowadzić będą policjanci z Posterunku Policji w Obrzycku - wyjaśniła rzeczniczka.

Chodzież. Nie żyje dziennikarka potrącona przez samochód. 3 osoby zatrzymane