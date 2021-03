Prognoza pogody. Wiosna? O, jeszcze nie. "Napływa mroźne arktyczne powietrze"

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

Czwartek, 4 marca będzie pierwszym dniem, w którym odczujemy spadek temperatury. Jak podaje IMGW: "z północy Europy właśnie nasuwa się chłodny front atmosferyczny, za którym napływa mroźne arktyczne powietrze. Na północy kraju już pada słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Według modelu GFS, w ciągu najbliższych 48 godzin w górach spadnie około 18 cm śniegu".

Na wiosnę musimy poczekać. Od piątku ochłodzenie w całym kraju

Piątek 5 marca zapowiada się jeszcze zimniej! O ile czwartkowa pogoda najmocniej da się we znaki na północy kraju (tam na termometrach cały dzień utrzymywać będzie się około 2 stopni, jednak w rejonach Katowic czy Tarnowa nadal zobaczymy nawet 11 stopni), o tyle kolejnego dnia w całym kraju odczujemy chłód. Temperatura około godziny 18 wahać się będzie między zerem a -4 stopniami (najzimniej w Nowym Sączu, jednak w Olsztynie czy Suwałkach będzie niewiele cieplej, 3 stopnie na minusie).

Weekend nie przyniesie poprawy. W północnej i północno-zachodniej Polsce co prawda delikatnie się ociepli, będą to jednak wartości nieznacznie przekraczające zero. Na południu utrzymywać będzie się nawet kilkustopniowy mróz. W sobotę wieczorem najzimniej będzie w Nowym Sączu, do -7 stopni.

W niedzielę już w całym kraju możemy się spodziewać temperatury nieznacznie powyżej zera. W poniedziałek temperatura ponownie spadnie poniżej zera. Na kilkustopniowe wartości na plusie liczyć możemy dopiero od wtorku.

Prognoza pogody. Przyszły tydzień zapowiada się pochmurno

Od czwartku obserwować będziemy także duże zachmurzenie na terenie większości kraju. Pojawią się częściowe przejaśnienia, jednak cały kolejny tydzień zapowiada się bardzo pochmurno.

