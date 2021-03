Kiedy otwarcie szkół? Minister Czarnek: Jestem przekonany, że w tym semestrze

Od środy trwają matury próbne, które - z uwagi na stan epidemiczny - są prowadzone w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Dziś przyszli maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki.

REKLAMA

Czy dzieci wrócą do szkół w tym semestrze?

Na antenie TVP Info szef resortu edukacji zabrał głos w sprawie powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Minister wyjaśnił, że "jeśli będą warunki, żeby wrócić do nauczania stacjonarnego, to natychmiast będziemy je uruchamiać". Dodał również, że to, czy dzieci i młodzież wrócą do szkół i na uczelnie, zależy od warunków pandemicznych. - Jestem przekonany, że w tym semestrze będzie to jeszcze możliwe – stwierdził minister Czarnek.

Matura próbna 2021. Kiedy się odbędzie? Jak będzie wyglądać? [HARMONOGRAM]

Próbne matury 2021 w dwóch formach

Próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną rozpoczęły się 3 marca od egzaminu z języka polskiego. Dziś uczniowie mierzą się z arkuszem z matematyki. Przyszli maturzyści rozwiązują egzaminy w szkołach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego lub w formie zdalnej, jeśli z jakichś powodów nie mogą pojawić się w szkole. Minister Czarnek wypowiedział się w TVP Info w sprawie przywrócenia egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, jako obowiązkowego dla wszystkich maturzystów. - To przede wszystkim kwestia logicznego myślenia, dlatego jestem przekonany, że przywrócenie matematyki jako obowiązkowej jest niezwykle ważne i cieszę się, że dzisiaj ten egzamin na maturze próbnej będzie przeprowadzony - wyjaśnił.