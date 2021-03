Jego komiks pokazano po ataku na redakcję "Charlie Hebdo". Już dziś Q&A ze znanym rysownikiem [WIDEO]

Jak opisywać jak komentować rzeczywistość? Jak czytać świat poprzez komiksy? - to niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone podczas sesji Q&A ze znanym rysownikiem, Joe Sacco. To on wprowadził komiks do głównego nurtu dziennikarstwa wojennego. Rozmowa zostanie przeprowadzona w ramach Festiwalu Outriders.

fot. Festiwal Outriders