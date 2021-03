Ministerstwo Zdrowia: 15 250 przypadków zakażenia koronawirusem i 289 ofiar śmiertelnych

15 250 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 289 kolejnych zgonów - takie dane resort zdrowia przekazał w czwartek, 4 marca. Łączna liczba odnotowanych infekcji od początku epidemii w Polsce wzrosła więc do 1 750 659, natomiast zmarło do tej pory 44 649 pacjentów.

O 7 140 (do 1 448 619) wzrosła liczba osób określanych jako ozdrowieńcy. W ciągu ostatniej doby zmieniła się liczba Polaków skierowanych na kwarantannę - obecnie jest ich 216 011, co wobec dnia poprzedniego oznacza wzrost o 21 925. O 67 wzrosła z kolei liczba zajętych respiratorów, natomiast o 401 wzrosła liczba zajętych łóżek. Oznacza to, że dla pacjentów covidowych dostępnych jest w tej chwili 36,71 proc. wolnych respiratorów i 39,39 proc. wolnych łóżek.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2563), śląskiego (1620), pomorskiego (1337), wielkopolskiego (1251), dolnośląskiego (1174), kujawsko-pomorskie (1049), małopolskiego (953), podkarpackiego (941), warmińsko-mazurskiego (831), łódzkiego (793), lubuskiego (490), lubelskiego (477), zachodniopomorskiego (476), podlaskiego (438), świętokrzyskiego (381), opolskiego (266). 210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób" - dodało Ministerstwo Zdrowia.

Nie wiadomo, czy był pierwszą w Polsce zakażoną koronawirusem osobą, ale na pewno był pierwszym pacjentem, u którego stwierdzono pozytywny wynik. W marcu ubiegłego roku życie Mieczysława Opałki z Cybinki w woj. lubuskim zmieniło się o 180 stopni. W trakcie walki z chorobą stał się obiektem zainteresowania ze strony mediów i obywateli. Dziś - po roku od tych wydarzeń - mężczyzna czuje się dobrze. Jak sam mówi, koronawirus nauczył go szanować każdy dzień życia.

