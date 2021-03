Tęczowa Matka Boska. TVP prześwietliła życie sędzi, która uniewinniła aktywistki

Decyzją sędzi Agnieszki Warchoł, aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych poprzez rozwieszanie naklejek z Matką Boską z tęczową aureolą zostały uniewinnione. Po tym, jak wyrok został ogłoszony i wywołał serię pozytywnych komentarzy, TVP postanowiła prześwietlił prywatne życie sędzi i opublikować wybrane wątki. O sprawie pisaliśmy więcej pod tym linkiem.

Sędzia Agnieszka Warchoł: miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie

Proces w sprawie tęczowej Matki Bożej rozpoczął się 13 stycznia i składał się z dwóch rozpraw. Sąd nie dopatrzył się przestępstwa, a sędzia Agnieszka Warchoł mówiła:

W katechizmie kościoła katolickiego nie znajduje się zapis wykluczający osoby nieheteronormatywne. Znajduje się tam miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie.

Zdaniem sędzi, aktywistki nie miały na celu obrazy uczuć religijnych ani znieważenia wizerunku Matki Bożej.

TVP publikuje informacje o prywatnym życiu sędzi

Wyrok nie u wszystkich wzbudził pozytywne emocje. TVP Info prześwietliło życie prywatne sędzi Agnieszki Warchoł. Następnie opublikowała artykuł, w którym ujawniono wybrane wątki z jej życia prywatnego, w tym informacje o partnerze sędzi.

Napisano, że kobieta jest konkubiną działacza pro-LGBT, radnego Koalicji Obywatelskiej w Płocku, Mariusza Pogonowskiego, który kandydował na posła do Sejmu RP z listy PO. Jak twierdzi TVP Info, mogło to wpłynąć na wyrok, który sędzia ogłosiła w stosunku do aktywistek LGBT.

Czy przy orzekaniu przez partnerkę Pogonowskiego w sprawie o obrazę uczuć religijnych przez logo LGBT mogło dojść do konfliktu interesów?

- pyta TVP Info.

Jak przypomina onet.pl, to nie pierwszy raz, kiedy TVP Info publikuje tego typu materiał. Portal pisał wcześniej o sędzi Julii Kucieł, która prowadziła sprawę żony byłego prezydenta Gdańska, Magdaleny Adamowicz, a także o sędzi Annie Tyrluk-Krajewskiej, która orzekała w sprawie, w której komitet Andrzeja Dudy pozwał w trybie wyborczym Rafała Trzaskowskiego za słowa z kampanii prezydenckiej, że "dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę".