Mówił o "cuchnięciu grzechem LGBT", został metropolitą. "Może to mieć przełożenie na ludzkie tragedie"

2 marca pisaliśmy o tym, że dotychczasowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda został nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim. Decyzję o tym, że zastąpi on Sławoja Leszka Głódzia, podjął papież Franciszek. Głódź zrezygnował z pełnienia funkcji arcybiskupa metropolity gdańskiego w sierpniu 2020 roku. Duchowny był oskarżany m.in. o to, że nie reagował, choć informowano go o tym, że podlegli mu księża dopuszczali się czynów pedofilnych.

Tadeusz Wojda mówił o "grzechu homoseksualizmu". "Cuchniemy"

Informacja o tym, że to abp Tadeusz Wojda obejmie stanowisko metropolity gdańskiego, wzbudziła kontrowersje. Środowisko LGBT przypomniało, że duchowny zasłynął m.in. homofobicznymi wypowiedziami.

- My też cuchniemy. Cuchniemy grzechem. Kiedy w nas nie ma życia bożego, cuchniemy grzechem. Jakże wiele tych grzechów. Cuchniemy grzechem nieposłuszeństwa, niemoralnego życia, nieustannych kłótni. Cuchniemy grzechem pedofilii. Cuchniemy grzechem homoseksualizmu. Cuchniemy grzechem LGBT - mówił abp Wojda podczas mszy świętej w marcu 2020 roku. Jego słowa cytował wówczas portal queer.pl.

W lipcu 2020 roku na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej została opublikowana odezwa arcybiskupa dotycząca zbliżającego się marszu równości.

"Na 20 lipca br. zaplanowany jest w Białymstoku marsz środowisk związanych z LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów). Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci. [...] ! Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Nie bądźmy, wobec tego faktu obojętni! Ewangelia uczy nas szacunku i miłości do każdego człowieka i to staramy się czynić, ale nie godzimy się na szydzenie z naszej wiary i deprawację najmłodszych. [...] Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 r. przypominał nam, że czas próby polskich sumień trwa. Zajęcie jednoznacznej postawy wobec tego typu inicjatyw jest teraz próbą naszego sumienia" - czytamy w dokumencie.

Tadeusz Wojda nowym gdańskim metropolitą. "Siewca nienawiści"

Decyzję Watykanu dotyczącą Tadeusza Wojdy skomentował m.in. szef stowarzyszenia Tolerado Jacek Jasionek, który był rozmówcą Radia ZET.

- Nazwisko Tadeusza Wojdy jest bardzo dobrze znane społeczności osób LGBT. Bo jest to arcybiskup, który wzywał do obrony przed marszem równości w Białymstoku. Jak się ta "obrona" potoczyła - wszyscy wiemy, i te obrazki zostaną z nami na długo. Dlatego kiedy usłyszałem, że ten człowiek ma zostać nowym metropolitą gdańskim, to pomyślałem, że to jest pomyłka. Albo że ktoś sobie po prostu ciężko żartuje. Tymczasem okazało się, że jest to oficjalna informacja Stolicy Apostolskiej - powiedział Jasionek.

Szef stowarzyszenia Tolerado stwierdził też, że jeśli duchowny nie powstrzyma się od kontrowersyjnych wypowiedzi, może to wywołać bardzo silne niepokoje społeczne w Gdańsku.

- Dla poszczególnych osób, na przykład wiernych będącymi osobami LGBT, może to być bardzo ciężkie przeżycie, że ich własny biskup będzie na nich nastawał. No i niestety może to mieć także przełożenie na zwykłe ludzkie tragedie. Po prostu. Jeżeli lokalny biskup będzie ział nienawiścią w czasie swoich homilii, modlitw i publicznych wystąpień, to jest duże zagrożenie, że to może się przełożyć na jakość życia poszczególnych osób. Na przykład rodzice osób LGBT mogą zacząć z tego powodu nienawidzić swoich dzieci - mówił Jacek Jasionek.

Wybór Tadeusza Wojdy na metropolitę gdańskiego skomentowała także posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

"Tadeusz Wojda metropolitą gdańskim. W następstwie kryjącego pedofilów Głódzia przybył do miasta siewca nienawiści, autor sprzeciwu wobec pierwszej w Białymstoku parady równości, w wyniku czego doszło do brutalnych ataków nacjonalistycznych bojówek" - napisała na Twitterze.