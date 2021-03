Przeludniony ośrodek w Gostyninie nie przyjmuje pacjentów. Prokuratura: Działa na szkodę interesu publicznego

Ośrodek znajdujący się Gostyninie przyjmuje przestępców, którzy po zakończeniu kary więzienia mogą nadal stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. Ośrodek powstał na podstawie tzw. ustawy o bestiach. Pacjentem ośrodka był m.in. Mariusz Trynkiewicz, pedofil skazany za zabójstwo czterech chłopców, którego w 2019 roku przeniesiono do zakładu karnego w związku z wyrokiem za posiadanie pornografii dziecięcej. W Gostyninie przebywa też Leszek Pękalski, nazywany "wampirem z Bytowa", ma tam być do końca życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pozycja Jarosława Kaczyńskiego na prawicy słabnie?

Ośrodek w Gostyninie jest przeludniony. Onet: Do tej pory nie przyjęto dwóch pacjentów

Onet informuje, że placówka w Gostyninie nie będzie przyjmowała nowych pacjentów. Powodem takiej decyzji jest zbyt duża liczba osób przetrzymywanych w ośrodku. O przeludnieniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym informowaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. Resort zdrowia stwierdził wówczas, że w ośrodku doszło do "znacznego przekroczenia liczby osób" umieszczanych tam na podstawie postanowienia sądu o uznaniu osoby za stwarzającą zagrożenie.

Radio Maryja zaczyna przygotowania, 9 miesięcy przed 30. urodzinami

Do tej pory placówka w Gostyninie nie przyjęła dwóch osób, które zostały do niej skierowane na podstawie orzeczenia sądowego. Śledztwo w sprawie decyzji ośrodka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Według informacji uzyskanych przez Onet postępowanie prowadzone jest w kierunku niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo ośrodka "poprzez odmowę wykonania dwóch orzeczeń sądowych o umieszczeniu skierowanych tam osób, działając tym na szkodę interesu publicznego".

Dyrektor placówki odpiera zarzuty. "Błagamy o nowe środki i nic"

Decyzję o nieprzyjmowaniu kolejnych pacjentów podjął dyrektor ośrodka, dr Ryszard Wardeński. Lekarz twierdzi, że jego decyzja została podjęta ze względu na obiektywne okoliczności - placówka ma ponad 90 pacjentów na 60 miejsc. - To, że ja nie chcę przyjmować kolejnych, nie wynika ze złej woli, tylko z realiów - powiedział w rozmowie z Onetem.

Wykładowcy z włączonym mikrofonem rozmawiali o egzaminach zdalnych

- Ministerstwo od lat nie daje nam pieniędzy na rozbudowę ośrodka, a teraz to ja jestem głównym winowajcą… Non stop prosimy, błagamy o nowe środki i nic. (…) Nie wiem, jak mam to komentować. To pierwsza taka moja sytuacja w życiu. Jeśli ktoś zechce ukarać lekarza za to, że nie przyjmuje pacjentów do skrajnie przeludnionego ośrodka, to mamy tu do czynienia z jakimś całkowitym ignorowaniem realiów panujących w naszym kraju - dodał.

Ośrodek planowany na 10-20 osób, dziś "obóz koncentracyjny"

Na to, że KOZZD w Gostyninie jest przeludniony, w kwietniu 2019 roku zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który pisał: "Był on początkowo planowany na 10-20 osób; dziś przebywa w nim 65 osób (zakładana pojemność to 60 osób). Dotychczas jedna osoba została z niego zwolniona, a inna - przeniesiona do szpitala psychiatrycznego".

Podczas wizyty RPO w ośrodku, pacjenci z Gostynina mieli skarżyć się na warunki bytowe i sposób, w jaki są traktowani. Wskazywali m.in. że mogą przebywać na świeżym powietrzu tylko godzinę dziennie, nie mają prawa do przepustki, by udać się na pogrzeb członka rodziny, a ich korespondencja jest kontrolowana. Na podstawie wizytacji i rozmów z personelem oraz osadzonymi Adam Bodnar stwierdził m.in. że pacjenci nie znają swoich praw i zaapelował o to, aby sprawę uregulować prawnie.

Pod koniec 2018 roku na skandaliczne warunki w ośrodku wskazywała prawniczka prof. Monika Płatek, która informowała, że pacjenci KOZZD w Gostyninie piszą do niej listy, nazywając miejsce swojego pobytu "obozem koncentracyjnym".