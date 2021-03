Radio Maryja rozpoczyna przygotowania do 30. urodzin. Najpierw wynagradzanie za "najcięższe zniewagi"

Zobacz wideo PiS i ojciec Rydzyk od lat są w bliskich stosunkach

Radio Maryja zostało założone 8 grudnia 1991 roku w Toruniu przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wraz z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. - Pamiętam, jak zaczynaliśmy z Radiem Maryja. To wiecie państwo, chodziłem do biskupów, nie było nic. Miałem naprawdę, jak przyjechałem do Torunia, 80 fenigów - tak wspominał początki rozgłośni Rydzyk w roku 2018. - Szukałem wśród biskupów: "może mi ktoś pomoże, oni są tacy bogaci". Wiecie co? Dawali mi błogosławieństwo tylko. Albo aż. I to zaowocowało - dodał.

REKLAMA

O. Tadeusz Rydzyk prosi o wpłaty. "Podczas pandemii żyje się trudniej"

Radio Maryja przygotowuje się do trzydziestolecia. Pięć cotygodniowych spotkań

"Duchowe przygotowania rozpoczynamy od pierwszej soboty marca. Nabożeństwom w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu co miesiąc będzie przewodniczył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja" - informuje stacja.

Dziękczynna modlitwa połączona będzie z odmówieniem aktu oddania Matce Bożej - powiedział kustosz sanktuarium, o. Andrzej Laskosz. Po mszach, które co tydzień zaczynać będą się o godzinie 11, odbywać będą się procesje z relikwiami świętych i błogosławionych. Nabożeństw będzie można posłuchać także w Radiu oraz Telewizji Trwam.

O. Tadeusz Rydzyk stanie przed sądem wraz z całym zarządem Lux Veritatis

- Dzień pierwszej soboty miesiąca na czas nowenny przygotowującej do 30. rocznicy inauguracji swojej działalności, daje świadectwo, że zawierza Maryi, ale także pragnie wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za najcięższe zniewagi popełniane przez ludzi - podkreślał w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem.

Zniewagami tymi mają być: "obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu; przeciw Jej Dziewictwu; przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu; obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki; bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach" - jak możemy przeczytać na stronie Radia Maryja. - To też pokazuje, jak bardzo Radiu Maryja zależy na zbawieniu każdego człowieka. Mimo wielu ataków służy prawdzie, piętnując grzech - dodał Czapla.