Nieoficjalnie: Ojciec Edmunda Jannigera kandydatem na konsula honorowego w USA

Z ustaleń Onetu, które potwierdził w rozmowie z portalem "jeden z prominentnych polityków obozu rządzącego", wynika, że polskie władze rozważają wyznaczenie na konsula honorowego RP w Newark w USA Roberta A. Schwartza, profesora nauk medycznych, diagnostyki klinicznej, immunologii i dermatologii. To ojciec Edmunda Jannigera i mąż Kamili Krysickiej-Janniger, która również jest związana z medycyną - w przeszłości pracowała m.in. jako doradca ministra zdrowia Kuwejtu.

Nieoficjalnie: Ojciec Edmunda Jannigera typowany na konsula honorowego RP

Prof. Schwartz był członkiem administracji prezydenta Trumpa - w 2019 roku dołączył do niej jako członek Prezydenckiej Rady Doradczej ds. HIV/AIDS. Obecnie kieruje katedrą dermatologii w Rutgers Medical School w New Jersey.

O prof. Schwartzu zrobiło się głośno w 2017 roku - wówczas były szef MON Tomasz Siemoniak z poinformował, że według jego informacji MON zapłaciło 38 tysięcy złotych za usługi związane z wykładem Schwartza, który przyjechał z nim na zaproszenie resortu. Prelekcja odbyła się w grudniu 2016 roku. MON przekazał wówczas: "W grudniu 2016 r. w Instytucie Medycznym i na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pan profesor wygłosił wykład. Zrezygnował z wynagrodzenia. Wydatki MON związane z jego wizytą, przeznaczone m.in. na zakup biletów Nowy Jork-Warszawa-Nowy Jork, wynajęcie sali i usługę tłumacza, wyniosły 38 tys. złotych". Również Janniger podkreślał, że jego ojciec nie dostał wynagrodzenia za przeprowadzenie prelekcji.

Edmund Janniger doradzał Macierewiczowi. Publikacje pisał wspólnie z ojcem

Schwartz ma na swoim tytuły honoris causa i ponad tysiąc publikacji naukowych, z czego kilka - pisanych wspólnie z synem, 25-letnim dziś Edmundem Jannigerem. Dziennikarze "Faktu" ustalili m.in. że pierwsza z nich pochodzi z 2010 roku, gdy Janniger miał 15 lat.

Edmund Janniger został zatrudniony jako doradca Antoniego Macierewicza w 2015 roku, gdy ten był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Miał wówczas zaledwie 20 lat i był studentem Rutgers University School of Public Affairs and Administration w Stanach Zjednoczonych. By pracować w MON w pełnym wymiarze godzin, musiał wziąć urlop na uczelni.

"Czym takim student administracji publicznej zachwycił świat nauki? Oto kilka tytułów: "Acanthosis nigricans - częsta choroba, niezwiązana na ogół z procesami złośliwymi", "O byciu patologiem. Maria Dąbska - kobieta stojąca za eponimem, pionierka patologii". Co łączy te publikacje, poza Edmundem? Współautorami każdej z nich są Robert Schwartz lub Camila Krysicka Janniger. To rodzice młodego naukowca. On sam pojawia się zresztą w tych pracach nie tylko jako współautor, ale też jako... model na zdjęciach ilustracyjnych. Jego fotografię można znaleźć np. w publikacji na temat opalania i jego konsekwencji zdrowotnych" - opisywał dziennikarz Wp.pl.

Wcześniej Janniger pracował też jako praktykant w biurze poselskim Macierewicza oraz był wiceszefem okręgowego sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 10 (piotrkowskim).

W USA jest 18 konsulatów honorowych

Funkcja konsula honorowego ma charakter głównie reprezentatywny - w odróżnieniu od konsula zawodowego, nie pobiera on wynagrodzenia. Najczęściej konsul honorowy jest obywatelem państwa przyjmującego - nadanie funkcji może mieć związek z wyjątkowymi zasługami na rzecz tego kraju. Resort dyplomacji nie odpowiedział na razie na pytania Onetu dotyczące ustaleń ws. powołania go na konsula oraz terminu ewentualnego otwarcia nowej placówki honorowej. W USA jest obecnie 18 wyznaczonych przez stronę polską konsuli honorowych. Konsul honorowa Maria Szonert-Binienda (konsulat Honorowy RP w Anchorage, Alaska) czasowo nie wykonuje czynności konsularnych.