Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami. Alertami objęta znaczna część kraju

Po dość niespodziewanej fali wysokich temperatur pod koniec lutego, które w niektórych miejscach sięgały nawet powyżej 20 stopni, do Polski wróciły mniej przyjemne warunki. Co prawda termometry nie wskazują już tak niskich wartości, jak jeszcze kilka tygodni temu, ale zwłaszcza od wtorku wieczorem pojawiają się inne zjawiska utrudniające poruszanie się po drogach i ulicach.

REKLAMA

Pogoda na dziś - środa 3 marca. W całej Polsce ciepło, do 14 stopni

IMGW ostrzega przed mgłami. Alertami objęta niemal cała Polska

Zgodnie z komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od wczoraj do środowego poranka (do ok. godz. 9) gęste mgły będą ograniczać widoczność w znacznej części Polski. Ostrzeżenia wydano dla Pomorza, Pomorza Zachodniego, części Warmii i Mazur i Mazowsza, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, całego południowego pasa (przez Małopolskę po Podkarpacie) i części Ziemi Świętokrzyskiej.

IMGW nie wydał ostrzeżeń jedynie dla województw łódzkiego, mazowieckiego (południowa część), lubelskiego, podlaskiego i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Mgły mogą jednak pojawić się w tym rejonach, choć o mniejszym natężeniu, niż na terenach objętych alertem.

IMGW wydaje alerty przed wysokim stanem wody

Na liście ostrzeżeń pojawiły się również zagrożenia hydrologiczne. Dotyczą one dwóch regionów położonych we wschodniej części kraju. Na terenie zlewni Krzna w okolicach Siedlec alert trzeciego stopnia dotyczy wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych.

Brzozów. W lesie zaatakowały ich wilki. Odpalili piły spalinowe

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano z kolei dla zlewni Sanu od ujścia Wisłoka do ujścia do Wisły oraz Sanu od Olchowców do ujścia Wisłoka (Podkarpacie). Tam również poziom wody może wywołać lokalne podtopienia.