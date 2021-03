Koronawirus. Polska powinna zamknąć granicę powietrzną na Wielkanoc? "Wystarczy pilnować"

Pytanie pojawiło się w związku z dużym wzrostem liczby zakażonych koronawirusem po przyjazdach Polaków do kraju z Wielkiej Brytanii na święta Bożego Narodzenia. Wcześniej profesor Andrzej Horban stwierdził, że może to być jedna z przyczyn pogorszenia się sytuacji epidemicznej w województwie warmińsko-mazurskim.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jedna fala wirusa obejmuje około 20 procent społeczności"

Koronawirus w Polsce. Trzy województwa na drodze do lockdownu

- Uważam, że popełniliśmy błąd. Rzeczywiście powinniśmy przebadać (Polaków wracających do kraju na święta - przyp. RMF FM). To oczywiście kosztuje sporo wysiłku organizacyjnego i pieniędzy, ale to było do zrobienia. Na pewno można to zapisać po stronie błędów - stwierdził na antenie RMF FM Wojciech Maksymowicz.

Zamknięta granica na Wielkanoc? "Wystarczy pilnować"

Według byłego ministra zdrowia nie ma konieczności całkowitego zamknięcia granicy powietrznej. - Myślę, że na pewno wystarczy pilnować tej granicy, a nie ją zamykać. To znaczy, że rzeczywiście powinno się badać ludzi przyjeżdżających, izolować na pewien czas i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania wirusa - oznajmił Maksymowicz. Lekarz stwierdził, że uwzględniając ostatnie statystyki zachorowań na koronawirusa w Polsce, obejmą nas większe restrykcje w związku z wjazdem do innych krajów.

Myślę, że w ciągu miesiąca dojdziemy już do poziomu na tyle wysokiego, że to inne kraje będą się bały od nas przyjmować pasażerów

- dodał Maksymowicz.

Nie zrobiliśmy dosyć wysiłku, żeby rzeczywiście analizować dokładnie to, co się dzieje i żeby można było przewidywać precyzyjniej - oczywiście z jakimś marginesem błędu - to co będzie się działo

- ocenił strategię walki z koronawirusem były minister zdrowia.

Powrót do szkół. "Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie powrót do nauki"