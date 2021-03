Brzozów. W lesie zaatakowały ich wilki. Odpalili piły spalinowe. "Trzeba coś zrobić"

Prokuratura w Brzozowie poinformowała, że dwaj mężczyźni pracujący w lesie zostali zaatakowani przez wilki. Zwierzęta nie wystraszyły się nawet włączonych pił spalinowych, którymi drwale próbowali je odstraszyć. Powodów może być kilka. Jednym z nich jest dokarmianie zwierząt, które powoduje, że te podchodzą bliżej ludzi. Mają być podjęte kroki, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom.

Prokurator: ewenement na skalę Europy

Zdarzenie było zarówno niebezpieczne, jak i dziwne. Wilki powinny stronić od człowieka i unikać głośnych, hałasujących urządzeń. Wilki z Brzozowa nie bały się jednak i niechętnie odeszły dopiero po około 20 minutach. Żaden z mężczyzn nie ucierpiał.

Wilki zachowywały się agresywnie i krążyły obok nas. Mam wrażenie, że od ataku powstrzymywały je tylko i wyłącznie pracujące na pełnej mocy piły

- relacjonował Rafał, jeden z mężczyzn, który pracował wtedy w lesie.

Barbarzyństwo kłusowników. Wilka ratowało pięć osób, jelenia nie udało się ocalić

Jeśli [...] przebieg wydarzeń zostanie potwierdzony i do pilarzy podeszły wilki, to możemy mówić o dramatycznej sytuacji i ewenemencie na skalę kraju, a nawet Europy

- powiedział prokurator Marcin Bobola, którego słowa przytacza portal brzozow24.pl.

Ataki wilków mogą być winą człowieka

Łukasz LiS z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie tłumaczył, co może wpływać na to, że wilki podchodzą do ludzi. Jeśli wiatr wieje w stronę człowieka, wilki mogą nie wyczuć jego zapachu i znaleźć się blisko - szczególnie że za dnia widzą gorzej niż w nicy. Nieodczuwanie strachu to z kolei cecha indywidualna, która może występować u młodych osobników. Jednak, jak mówił Łukasz Lis, może być też w tym wina człowieka. Odniósł się do dokarmiania i wabienia drapieżników. Niektórzy robią to np. po to, aby móc bez problemu zrobić sobie zdjęcie z wilkiem.

Zwierzęta poprzez tzw. warunkowanie pozytywne przyzwyczają się do tego, że są dokarmiane. Ostatnio notowane przypadki ataku wilków na ludzi były spowodowane przez osobniki dokarmiane, które miały kontakt z człowiekiem. To doprowadziło do tego, że musiały być one odstrzelone

- portal brzozow24.pl cytuje Łukasza Lisa.

Wilki zmieniły swoje przyzwyczajenia i zachowania, co może stanowić duże zagrożenie dla mieszkańców, którzy nie będą wiedzieli, jak się bronić przed zwierzętami. Jak pisze tvn24.pl, prokurator zapowiedział, że sprawą zajmie się policja i zostaną podjęte kroki, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Działaniem pośrednim może być na przykład odstraszanie wilków, natomiast o najbardziej radykalnym rozwiązaniu, czyli eliminacji, może zdecydować tylko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Trzeba coś zrobić, zanim zrobi się ciepło i coraz więcej ludzi będzie wybierać się do lasu

- mówił prokurator Marcin Bobola.