Niedziele handlowe 2021. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Niedziele handlowe 2021. Czy 7 marca jest niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela, 7 marca, zgodnie z ustawowym kalendarzem jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że zdecydowana większość placówek, w których odbywa się sprzedaż bezpośrednia, pozostanie w tym dniu nieczynna dla klientów. Nie oznacza to jednak, że 7 marca nie zdołamy załatwić podstawowych sprawunków. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje cały katalog zwolnień, które obejmują m.in.:

REKLAMA

sklepy na stacjach benzynowych

sklepy mające status placówki pocztowej

sklepy zlokalizowane na dworcach komunikacyjnych

sklepy osiedlowe, gdzie właściciel zdecyduje się na ich otwarcie.

Do listy wyjątków należy także dodać takie punkty handlowe jak apteki, ciastkarnie, kawiarnie, z tym że należy pamiętać, iż lokale gastronomiczne w dalszym ciągu mogą pracować jedynie w trybie "na wynos" lub "na dowóz".

Amazon czy Allegro - gdzie jest taniej? Analiza 1000 produktów daje odpowiedź

Niedziele handlowe 2021. Kiedy następna niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa wypada już w tym miesiącu. Dokładnie 28 marca, czyli na tydzień przed Świętami Wielkanocnymi klienci będą mieli okazję skorzystać z niedzielnych zakupów w galeriach i parkach handlowych, a także super- i hipermarketach.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziela handlowa: jakie obostrzenia obowiązują?

Według danych, jakie trafiają obecnie do wiadomości opinii publicznej, wynika, że mamy do czynienia z poważnym wzrostem zachorowań na COVID-19. Prognozuje się, że szczyt trzeciej fali epidemii przypadnie na przełom marca i kwietnia, czyli w okresie wielkanocnym. Mimo to jak na razie nie ma decyzji o zamknięciu handlu - najsurowsze zasady wprowadzono obecnie jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie odnotowano największą ilość osób zakażonych na 100 tys. mieszkańców. W pozostałych województwach sklepy, instytucje kultury itp. pozostają otwarte na dotychczasowych zasadach. Wszyscy poruszający się w przestrzeni publicznej ludzie są jednak zobowiązani do szczególnego przestrzegania zasad higieny oraz stosowania profesjonalnych maseczek - w ubiegłym tygodniu weszły w życie przepisy, które mają ograniczyć stosowanie takich osłon ust i nosa, jak:

przyłbice,

półprzyłbice

chusty

kominy itp.

Zobacz też: Lidl i Biedronka wycofują mięso drobiowe. Wykryto w nim salmonellę