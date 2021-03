Pediatra został przyłapany na wykorzystywaniu seksualnym 14-latki. Mimo wyroku przyjmuje pacjentów

Pediatra Maciej T. został przyłapany na doprowadzaniu do innej czynności seksualnej nastoletniej dziewczyny. Sąd skazał go na dwa lata więzienia, ale mimo to lekarz nie trafił za kratki i w dalszym ciągu przyjmuje pacjentów.

3 Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl