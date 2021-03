Rodziny podopiecznych DPS-u prowadzonego przez ks. Andrzeja Dymera: To nie dom opieki, to Alcatraz

Zobacz wideo "Jedna fala wirusa obejmuje około 20 procent społeczności"

Dom Pomocy Społecznej jest częścią kompleksu, którym kierował ks. Andrzej Dymer - oskarżony o molestowanie nieletnich duchowny, który zmarł 16 lutego 2021 roku. Tuż przed jego śmiercią ukazał się dokument, w którym przedstawiono trwającą ponad 25 lat walkę ofiar o ukaranie swojego oprawcy. Mimo zarzutów ksiądz otrzymywał wsparcie od hierarchów kościoła czy polityków, którzy wydali zgodę na prowadzenie przez niego DPS-u im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

DPS prowadzony przez ks. Dymera nie pozwalał na rozmowy telefoniczne z mieszkańcami ośrodka

Po informacjach prasowych wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zapowiada "kompleksową kontrolę" w DPS-ie prowadzonym dawniej przez ks. Dymera. Biuro wojewody zapewnia jednak, że wcześniej nie trafiały do urzędników żadne skargi na placówkę. Zmieniło się to dopiero ostatnio. - W tym tygodniu wpłynęło zawiadomienie od rodzin mieszkańców, którzy są głęboko zaniepokojeni sytuacją w placówce - mówił money.pl rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Dziennikarze money.pl dotarli do rodzin, których bliscy trafili do tego ośrodka - wszyscy zmarli na przełomie 2020 i 2021 roku, większość z powodu COVID-19. Rodziny porównują ośrodek do "więzienia", a panujące tam warunki nazywają "strasznymi". Zarzucają oni placówce, że nie zapewniła opieki nad osobami starszymi, które mimo wielu chorób miały minimalny dostęp do opieki medycznej. Twierdzą, że ich bliscy musieli całymi dniami leżeć w łóżkach, a rehabilitacja był "zwyczajną ściemą".

Po wybuchu epidemii rodziny dostały zupełny zakaz odwiedzin swoich bliskich w DPS - nie mogli więc także pomagać w opiece nad nimi. Później zakazano nawet kontaktów telefonicznych. Na dowód rodziny prezentują konwersację z pracownikami prowadzoną na jednym z komunikatorów. "Z powodów niezależnych od nas, rozmowy telefoniczne w formie spotkań z mieszkańcami, zostają odwołane" - można przeczytać.

"Chcieliśmy zapewnić naszym bliskim możliwie najlepszą, fachową i specjalistyczną opiekę"

Mimo tego rodziny nie odpuszczały i próbowały się połączyć z bliskimi za pośrednictwem internetu. - Pod koniec życia nasi bliscy wyglądali na wycieńczonych okropnie: anemia, zanik mięśni, odwodnienie, zaniedbanie, wychudzenie - dodają. - Ojciec kąpiel miał może raz w tygodniu, paznokcie nieobcięte, zęby nieumyte. Szczęście mieli ci, którzy mogli się poruszać - mówi inna rozmówczyni.

- Chcieliśmy zapewnić naszym bliskim możliwie najlepszą, fachową i specjalistyczną opiekę. Finalnie jednak zostaliśmy z aktem zgonu i z depresją - dodają rodziny. - To nie dom opieki, to Alcatraz - mówi bliski jednego z podopiecznych. Nawiązanie do więzienia wynika z tego, że budynek DPS-u ogrodzony jest murem i zamykanym na klucz płotem. Rodziny interweniowały też u dyrekcji ośrodka w sprawie złego przechowywania paczek z jedzeniem dla rodzin czy ginących w DPS-ie protezach zębów, bez których wielu podopiecznych ośrodka nie mogło jeść posiłków.

DPS należy do Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, który zarządzany jest przez Kurię Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńską. Kuria ani władze Instytutu nie odpowiedziały na razie na zarzuty rodzin.