Pogoda na wtorek 2 marca. Na zachodzie ciepło, wschód jeszcze na wiosnę poczeka

Początek marca przyniósł nieco wyższą temperaturę. We wtorek najcieplej będzie na zachodzie kraju, maksymalna temperatura wyniesie 12 stopni. Najchłodniej natomiast na północy, w województwie pomorskim, a także na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą 7 stopni.

Temperatura. Najcieplej na zachodzie kraju, do 12 stopni

Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najcieplej będzie we wtorek na zachodzie kraju. We Wrocławiu i w Katowicach termometry pokażą 12 stopni, w Zielonej Górze 11. Nieco chłodniej będzie na północy i północnym wschodzie Polski. W Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie 8 stopni, natomiast w Gdańsku 7. Podobnie na wschodzie kraju. Synoptycy przewidują w Warszawie i Lublinie 8 stopni, a w Białymstoku natomiast temperatura nie przekroczy 7 stopni, tym samym będzie to na równi z Gdańskiem najchłodniejsze miejsce Polski. Na południu cieplej. W Kielcach 10 stopni, w Rzeszowie 9, a w Krakowie termometry pokażą 11 stopni.

Pogoda na 3 marca 2021. Najcieplej na zachodzie kraju Fot. Gazeta.pl

Zachmurzenie miejscami duże, wiatr raczej słaby

Według informacji, które podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze natomiast duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy będzie słaby deszcz, albo mżawka. Rano należy się miejscami spodziewać mgły, która będzie ograniczała widoczność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach oraz na wybrzeżu wschodnim i północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.