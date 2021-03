Powrót do szkół. Czarnek zapowiedział trzy programy i "setki milionów złotych" na dodatkowe zajęcia

Przemysław Czarnek podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że nauka zdalna to "przykra konieczność", która nie jest w stanie w pełni zastąpić nauczania stacjonarnego w szkołach. - Brak wspólnoty, utrata rytmu dnia codziennego, rozchwianie codziennej dyscypliny. To przekłada się zarówno na zdrowie psychiczne, jak i kondycję fizyczną uczniów (…). Jednak zdalna edukacja w obecnej sytuacji jest konieczna, bo zdrowie i życie są najważniejsze - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?

Czarnek zapowiedział trzy programy. Założenia poznamy już wkrótce

Przemysław Czarnek przekazał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad programami mającymi wesprzeć uczniów powracających do nauczania stacjonarnego w szkołach. Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni resort będzie przedstawiał założenia poszczególnych programów. Pierwszy z nich został przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce i zakłada przeszkolenie nauczycieli WF-u tak, aby ich lekcje "były jak najbardziej efektywne i optymalnie poprawiły stan fizyczny uczniów".

Poznań. Zaginęła 19-latka. Nie ma przy sobie telefonu i dokumentów

Za dwa tygodnie zostanie ogłoszony program wsparcia psychologicznego dla uczniów. - Po powrocie do szkół dzieci zostaną przebadane z uwagi na coraz częstsze problemy, które zgłaszają rodzice i nauczyciele - wyjaśnił Czarnek. Jako ostatni zostanie przedstawiony program, którego celem będzie zdobycie przez uczniów większej wiedzy i nadrobienie zaległości powstałych w trakcie nauki zdalnej.

- Wygospodarujemy setki milionów złotych na to, aby w szkołach były dodatkowe zajęcia wspomagające w związku z tym, że nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej. To dyrektorzy z nauczycielami będą decydować o szczegółach, z jakich przedmiotów będzie uzyskiwana wiedza na dodatkowych zajęciach - stwierdził.

Czarnek: Do połowy marca chcemy zaszczepić wszystkich chętnych nauczycieli

Według Przemysława Czarnka zaszczepienie nauczycieli daje realną szansę na powrót uczniów do szkół i studentów na uczelnie. Minister podkreślił, że do 10, maksymalnie 15 marca wszyscy chętni nauczyciele oświatowi i akademiccy zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19.

Sondaż: Więcej osób za aborcją do 12. tygodnia niż za "kompromisem"

- A to z kolei daje szansę na to, żeby przy dobrych warunkach pandemicznych i opinii wirusologów, epidemiologów wracać do nauki stacjonarnej w klasach IV-VIII, w szkołach podstawowych, jak i na uczelniach.

Obecnie do szkół uczęszczają tylko uczniowie z klas I-III. Najmłodsi uczniowie powrócili do stacjonarnego trybu nauczania 18 stycznia po zakończeniu ferii zimowych. Pozostałe roczniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pozostają na nauce zdalnej. Ze względu na rosnącą liczbę nowych zachorowań uczniowie klas I-III w województwie warmińsko-mazurskim powrócili od poniedziałku 1 marca do nauki zdalnej. Nauka w tym trybie potrwa dla nich co najmniej do 14 marca.