Pogoda na marzec. Początek miesiąca będzie wiosenny. Ale zima jeszcze do nas wróci

Koniec lutego upłynął pod znakiem wyjątkowo ciepłej pogody przypominającej o zbliżającej się wiośnie. Początek marca będzie podobny. Jak podaje TVN Meteo, ciepłe powietrze znad Atlantyku i zachodniej Europy będzie napływać do kraju za sprawą wyżu, który zawiśnie nad Polską i Niemcami. Zimne masy powietrza ze wschodu przyniosą w pierwszy weekend marca ochłodzenie.

Pogoda na marzec. Temperatura może wzrosnąć nawet do 13 stopni, później przyjdzie ochłodzenie

Początek tygodnia może być bardzo pogodny. Najcieplej będzie we wtorek i środę, kiedy temperatura na południu kraju sięgnie nawet 13 stopni Celsjusza. Słonecznie i ciepło będzie w pasie ciągnącym się od województwa lubuskiego do podkarpackiego. Termometry pokażą nieco niższą temperaturę w centralnej Polsce. W Warszawie, Łodzi i Kielcach będzie od 8 do 10 stopni. Najniższe wartości pokażą termometry w Gdańsku (4 st.), Szczecinie (6 st.) i Olsztynie (6 st.).

Pierwsze oznaki ochłodzenia pojawią się już w czwartek i piątek. Temperatura w wielu miejscach Polski może spaść do 4-5 stopni Celsjusza, a na północy i północnym wschodzie do 2-3 stopni. Wyjątkiem będzie południe kraju. Tam niezmiennie pozostanie wysoka temperatura na poziomie 9-10 stopni Celsjusza.

W pierwszy marcowy weekend temperatura będzie się wahać od 1 stopnia w Białymstoku do maksymalnie 5 stopni we Wrocławiu. W przeważającej część kraju słupki rtęci pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Pomimo wyraźnego ochłodzenia, można liczyć na niewielkie przejaśnienia, które będą pojawiać się w całej Polsce. Synoptycy nie prognozują na weekend opadów deszczu. Po krótkim ochłodzeniu temperatura zacznie ponownie wzrastać. W połowie następnego tygodnia (10-11.03) słupki rtęci podskoczą do około 10 stopni, a w weekend (13-14.03) do 12 stopni Celsjusza.

