Tatry. Od poniedziałku zakaz wędrówek po zmroku. Chodzi o dobro zwierząt i bezpieczeństwo ludzi

Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że od 1 marca obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach po zmroku. Wczesna wiosna to szczególny czas dla zwierząt. Niektóre budzą się z zimowego snu, dla niektórych samic to czas na przygotowanie się do ciąży, a inne nocą są zwykle bardziej agresywne. Nie chodzi jednak tylko o dobro zwierząt, nocne wycieczki niosą za sobą też inne zagrożenia, o czym przypomina TPN.

