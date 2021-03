Pogoda na dziś - poniedziałek, 1 marca. Pochmurno, ale temperatura na plusie

Zobacz wideo Spójrz na niebo. Czy wiesz, jakie widzisz chmury?

Pierwszego dnia nowego miesiąca temperatura nie będzie tak wysoka, jak mogło nam się wydawać jeszcze kilka dni temu, kiedy biliśmy lutowe rekordy wysokich temperatur w Polsce. Na termometrach będzie w poniedziałek kilka stopni na plusie. Ale zapowiada się bardzo pochmurny dzień. Niemal cały kraj przykryją gęste chmury, które wiatr przegoni dopiero wieczorem. Deszczu nie będzie.

Temperatura. Kilka stopni na plusie

W poniedziałek, 1 marca możemy spodziewać się podobnej temperatury na obszarze całego kraju - około 5-7 stopni w środku dnia. Najcieplej zapowiada się w północno-wschodniej Polsce. W Białymstoku i Olsztynie termometry pokażą 7 stopni. W W arszawie,Bydgoszczy, Wrocławiu, Kielcach, Krakowie i Katowicach temperatura wynosić będzie 6 stopni. W pozostałych regionach możemy spodziewać się 5 stopni na plusie.

Opady. Wiatr słaby i łagodny

W poniedziałek w całym kraju wiatr będzie słaby i łagodny. Najmocniej (ok. 13 km/h) wiać będzie w północno-zachodniej Polsce. Wieczorem na Podlasiu wartości wiatr się ciut wmocni, do około 17 km/h, jednak nadal są to łagodne powiewy niedające się we znaki.