TVP znów wymazała serduszko. Tym razem nie WOŚP, a... przeciwników aborcji

Użytkownicy portali społecznościowych zauważyli, że w jednym z materiałów na stronie TVP zablurowany został znany plakat z serduszkiem. Nie był to jednak billboard nawiązujący do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tylko do kampanii organizacji sprzeciwiającej się aborcji. TVP na razie nie wyjaśnia powodów swoich poczynań.

3 Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl