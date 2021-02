Gliwice. Prezydent z żoną bez maseczek na Rynku? Mieszkaniec zawiadamia policję

Prezydent Gliwic nie dość, że nie nosi maseczki z miejscu publicznym, gdzie jest w bliskim kontakcie z innymi osobami, to na dodatek wrzuca do internetu zdjęcia, które dokumentują, że nie przestrzega przepisów. Oburzyło to jednego z mieszkańców Gliwic i zgłosił sprawę na policję.

