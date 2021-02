Policyjni piloci dostarczyli serce śmigłowcem. Mieli naprawdę mało czasu. Ale zostawili go trochę kardiochirurgom

Liczyła się każda minuta. Tylko śmigłowcem można było na czas dostarczyć serce do przeszczepu dla młodego pacjenta, który na narząd czekał już od kilku dni. W sobotę serce do przeszczepu policyjny śmigłowiec przetransportował z Ostrołęki do Wrocławia.

