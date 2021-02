Kierowca nie zapłaci grzywny za szybką jazdę. Powód? Listonosz nie dostarczył pisma z sądu

W marcu 2017 r. Sąd Rejonowy w Piszu wymierzył mężczyźnie karę 300 zł. Miał on przekroczyć dopuszczalną prędkość na obszarze niezabudowanym o 32 km/h. Obywatel złożył apelację. Domagał się powołania biegłego, który jednoznacznie określiłby prędkość, z którą tego dnia jechał.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd wysłał zawiadomienie o terminie rozprawy i otrzymał od Poczty Polskiej informację, że nie zostało przez mężczyznę odebrane, choć dwukrotnie przesyłkę awizowano. Uznano wobec tego, że zawiadomienie zostało doręczone. Olsztyński sąd sprawę rozpoznał bez obecności obywatela i utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w mocy.

Sąd Najwyższy uchyla orzeczenia

Mężczyzna złożył do Poczty Polskiej reklamację. Twierdził, że nie jest możliwe, by list z sądu nie został odebrany. Wszystkie listy były bowiem kierowane do jego firmy, a za ich odbiór odpowiedzialny był pracownik. W dniach, kiedy listonosz miał "pocałować klamkę", były odbierane inne przesyłki.

"Poczta Polska zarzuty te uznała za bezsporne. Poinformowała zarazem, że nie można uzyskać wyjaśnień w całej sprawie, ponieważ rozwiązano umowę o pracę z listonoszem, który nieprawidłowo doręczał przesyłkę" - informował w komunikacie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który złożył w tej sprawie kasację, domagając się także umorzenia postępowania w związku z przedawnieniem sprawy.

Sąd Najwyższy oba wyroki - Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego - uchylił, a także umorzył postępowanie. SN uznał, że wyrok, choć nie z winy olsztyńskiego sądu, "został wydany z rażącym naruszeniem prawa mogącym mieć istotny wpływ na jego treść". Sąd Najwyższy podkreślił, że mężczyzna, nie wiedząc o rozprawie, nie mógł się skutecznie bronić.