Szef jednej z przychodni w Chełmie (woj. lubelskie) wyprosił kobietę, która przyszła do lecznicy w przyłbicy. To było we wrześniu 2020 r., kiedy przyłbica była jeszcze dopuszczalna jako osłona ust i nosa. Lekarz musiał się tłumaczyć przed rzecznikiem praw pacjenta.

