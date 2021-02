Paszporty szczepień. "Polska zdecydowanie popiera". Wizz Air zniecierpliwiony

Zobacz wideo Masowe szczepienia w Wielkiej Brytanii. Jakie są efekty?

Jak podaje Wirtualna Polska, na zakończonym w piątek (26 lutego) szczycie Unii Europejskiej, przywódcy państw dyskutowali o różnych aspektach pandemii koronawirusa. Gorącym tematem były opóźnienia w dostawach szczepionek, ale także wprowadzenie cyfrowych świadectw szczepień zwanych "paszportami szczepień", które umożliwią podróżowanie bez potrzeby wykonywania testów i poddawania się ewentualnej kwarantannie.

- To rozwiązanie musi być rozwiązanie europejskim, tak byłoby najlepiej. Polska zdecydowanie popiera prace nad stworzeniem takiego wspólnego, wzajemnie uznawanego certyfikatu - skomentował w "Gościu Wydarzeń" Polsat News Konrad Szymański, minister ds. europejskich. Według słów ministra Polska oczekuje, by "tego typu dokument był uznawany przynajmniej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej".

Prace nad paszportami szczepień. Wizz Air komentuje

Jak mówił w Polsat News Szymański, "Komisja Europejska jest świadoma, że aktualny stan wdrażania planu szczepień jest niezadowalający". W konsekwencji przeciągają się prace nad przygotowaniem wspólnego "paszportu szczepień", co niecierpliwi także branżę lotniczą. Portal fly4free przytacza opinię linii Wizz Air.

- Jesteśmy otwarci na jakiekolwiek rozwiązanie, które przyczyni się do otwarcia rynku lotniczego i powstrzymania rozwoju pandemii. Ale z drugiej strony musimy być pragmatyczni. Pasażerowie i branża lotnicza wykazała do tej pory dużą cierpliwość, ale ta cierpliwość może szybko zniknąć, patrząc na powolny, biurokratyczny rozwój paszportów COVID-owych. Branża lotnicza udowodniła, że jest najbezpieczniejszą formą podróżowania i wierzymy, że działania podejmowane przez rządy poszczególnych krajów, takie jak szczepienia, zagwarantują powrót do normalności tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział w rozmowie z węgierskim "Forbesem" Andras Rado, dyrektor ds. komunikacji linii Wizz Air.

