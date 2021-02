Pokazywał środkowe palce na protestach przed Sejmem. W TVP został szefem serwisu Poland In

Zobacz wideo TVP Info do likwidacji? "To nie jest rozwiązanie"

O tym, że Filip Styczyński został szefem serwisu Poland In, poinformował branżowy magazyn Press. Użytkownicy portali społecznościowych mogą Styczyńskiego kojarzyć z protestu przed Sejmem - nagranie, na którym pozuje z pokazanymi środkowymi palcami na tle grupy manifestujących, było szeroko komentowane na Twitterze.

Filip Styczyński szefem Poland In - anglojęzycznego serwisu TVP

- Filip Styczyński włączył się w realizację projektu rozbudowy Poland In jako osoba odpowiedzialna za internetowy serwis - kieruje pracami zespołu portalu. Pracujemy nad nowym kształtem projektu angielskojęzycznego. Uczestniczy w tym cały zespół kanału Poland In i powiązanego z nim portalu - powiedział Kuba Sufin, dyrektor Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych TVP. Funkcję redaktora naczelnego serwisu internetowego oraz kanału Poland In pełni Grzegorz Kuczyński.

Filip Styczyński podczas protestu pokazywał środkowe palce

Reporterzy programu "Minęła 20" - Filip Styczyński (również wydawca "Bez retuszu") oraz Lucjan Ołtarzewski, 20 lipca 2017 roku robili sobie zdjęcia w czasie protestów przeciwko zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez rząd PiS. Mężczyźni pozowali na tle manifestantów, wykonując wulgarne gesty - pokazywali środkowe palce.

Zachowanie Styczyńskiego i Ołtarzewskiego nagrał i upublicznił Adam Kądziela, przewodniczący Forum Młodych Nowoczesnych. Ówczesny dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusz Pobudzin zawiesił wtedy współpracę z reporterami. We wrześniu 2017 roku mężczyźni wrócili jednak do pracy w Telewizji Polskiej i trafili do serwisu tvp.info. Filip Styczyński zaczął też ponownie wydawać program "Bez retuszu", który nie jest już emitowany.

