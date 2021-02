Prokuratura potwierdza: Trzylatka nie zmarła od zimnego prysznica. Rodzice przyznali się do pobicia

Lucyna K. i jej konkubent Łukasz B. z Kłodzka przyznali się, że pobili trzyletnią córeczkę kobiety - informuje Prokuratura Krajowa. Dziewczynka zmarła w miniony weekend - matka początkowo twierdziła, że z powodu wychłodzenia, bo polewała ją zimną wodą.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że bezpośrednio przed zgonem, trzylatka była przez kilka minut polewana zimną wodą. Jak ustaliła "Wyborcza", trzylatka miała zmoczyć łóżko podczas snu. Było już po godzinie 22. Matka postanowiła ukarać córkę i w tym celu zaprowadziła ją do łazienki, wsadziła pod prysznic i odkręciła zimną wodę. 30-latka miała być tak karana za zmoczenie łóżka w domu dziecka, w którym się wychowywała.

Po tym zdarzeniu kobieta położyła dziecko spać. Hania wkrótce zaczęła płakać, później też wymiotować. Rodzice zauważyli, że ciało dziewczynki zrobiło się wiotkie. Zwlekali jednak z wezwaniem karetki. Powodem mógł być alkohol - kobieta miała 1 promil, a jej parter 0,5 promila.

Są wyniki sekcji zwłok dziewczynki z Kłodzka

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej, że po czwartkowej sekcji zwłok dziewczynki okazało się, że doznała ona urazu wielonarządowego. W związku z tym zmieniono zarzut nieumyślnego doprowadzenia do zgonu dziewczynki na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwo. W czwartek przesłuchano Lucynę K. i Łukasza B. Kobieta została już wcześniej aresztowana na miesiąc. Prokurator wystąpił o to, by przedłużyć ten areszt do trzech miesięcy. W piątek natomiast prokurator złożył wniosek o trzymiesięczny areszt dla Łukasza B.

Prokuratura w Świdnicy nie informuje, jaka była treść zeznań pary. Jak napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej, z ustaleń śledczych wynika, że dziewczynka była niemal codziennie bita przez matkę i jej konkubenta. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

