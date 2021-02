Prokuratura reaguje na wyrok ws. sędziego Tuleyi. "Postanowienie Sądu jest prawnie bezskuteczne"

"Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania" - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. W listopadzie ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zadecydowała o odebraniu sędziemu immunitetu i zawieszeniu go w czynnościach służbowych. Wniosek do Izby został skierowany przez prokuraturę, która teraz podważa rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego.

Sędzia Tuleya stracił immunitet. Izba Dyscyplinarna SN opublikowała uzasadnienie

Według prokuratury sędzia miał przekroczyć swoje uprawnienia w 2017 roku, pozwalając mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia w sprawie dotyczącej obrad w Sali Kolumnowej w Sejmie, do których doszło w 2016 roku. Decyzja SN została zaskarżona przez prokuratora do Sądu Apelacyjnego, który zadecydował, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem.

Prokuratura Krajowa zabiera głos w sprawie Igora Tuleyi

Po rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego głos w sprawie sędziego Tuleyi zabrała Prokuratura Krajowa. PK ocenia, że postanowienie Sądu "pozostaje bez wpływu na bieg śledztwa prowadzonego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i decyzje procesowe podejmowane w jego toku". Dział prasowy Prokuratury przekazał TVN24, że "zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu czy prokuratorowi podejmuje Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego".

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie Tuleyi jest - zdaniem Prokuratury - "prawnie bezskuteczne", ponieważ przepisy nie dają mu uprawnień do decydowaniu o sędziowskim immunitecie czy zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych. Ponadto Wydział Spraw Wewnętrznych PK "w śledztwie prowadzonym przeciwko Igorowi T. podejmuje czynności procesowe wynikającej ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz prawomocnej uchwały Izby Dyscyplinarnej SN zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ujawnienia tajemnicy postępowania przygotowawczego".

