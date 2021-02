Pogoda w ostatnich dniach była wyjątkowo wiosenna, nie oznacza to jednak, że zima nie da nam się jeszcze we znaki. We wschodnich krańcach Europy odnotowano najniższą tej zimy temperaturę, a długoterminowe prognozy wskazują, że fala mrozu dotrze również do Polski.

