Niedziele handlowe 2021. Gdzie zrobimy zakupy 28 lutego?

Niedziele handlowe 2021. Czy 28 lutego to niedziela handlowa?

W tym roku wyznaczono tylko siedem niedziel handlowych, ostatnim takim dniem był 31 stycznia. 28 lutego większość sklepów pozostanie zamknięta. Dotyczy to przede wszystkim sklepów wielkopowierzchniowych i punktów handlowych w galeriach. Co z zakupami tego dnia? Będzie trudniej je zrobić, ale nie jest to niemożliwe. Przede wszystkim możemy odwiedzić niewielkie sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel. Czynne mają prawo być też punkty handlowe na dworcach, lotniskach, placówki pocztowe, piekarnie cukiernie, apteki lub kwiaciarnie. Możemy też wybrać się po drobne zakupy na stację benzynową.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Zdania są podzielone

Czy to dobrze, że większość sklepów w niedziele jest zamknięta? Kontrowersje od początku towarzyszą ustawie zakazującej handlu w dni świąteczne. Nie da się ukryć, że wielu Polaków lubiło robić zakupy właśnie w niedziele. Z drugiej strony podnosi się argument, że wypocząć chcą także osoby zatrudnione w punktach handlowych - zwiększeniu liczby niedziel handlowych mocno sprzeciwiają się związki zawodowe, w tym NSZZ ''Solidarność''. Zagrożenie rozprzestrzenianiem się pandemii wzbudziło kolejne argumenty za handlem w niedzielę (chęć ograniczenia liczby osób kupujących w sklepie jednocześnie). Przedsiębiorcy wskazują też, że jest to dodatkowy termin, w którym niektóre branże dotknięte obostrzeniami mogą zarobić pieniądze, zmniejszając straty. W grudniu zyskaliśmy dzięki temu dodatkową niedzielę handlową. Czy w kolejnych tygodniach będą następne dodatkowe terminy? Trudno obecnie przewidywać. Jeśli tak, to należy się ich spodziewać bliżej Wielkanocy.

Niedziela handlowa. Zakupy podczas panujących obostrzeń

Niezależnie od tego, czy akurat obowiązuje niedziela handlowa, musimy przestrzegać obostrzeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Przede wszystkim musimy mieć zakryte usta i nos. Od soboty 27 lutego obowiązuje nakaz noszenia masek. Nie wystarczy przesłanianie twarzy szalikiem lub przyłbicą. Trzeba też zachowywać dystans 2 metrów od innych robiących zakupy w sklepie i dezynfekować ręce. Ostatnią czynność warto powtarzać możliwie często. Odpowiednim działaniem jest też założenie jednorazowych rękawiczek. Nie obowiązują godziny dla seniorów.

