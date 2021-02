WOŚP 2021. Kwota deklarowana z 29. finału już na koncie fundacji. Ostateczny wynik poznamy w marcu

Zbiórki internetowe potrwają do końca lutego, a ostateczny wynik, jaki udało się uzyskać fundacji podczas 29. edycji finału, poznamy 29 marca.

127 495 626 złotych na koncie WOŚP

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czwartek poinformowała, że na jej koncie znalazło się już 127 495 626 złotych. To kwota, którą Fundacja WOŚP zadeklarowała 31 stycznia. "Finałowe granie łączy społeczeństwo, a Fundacja WOŚP ma najwyższe wśród organizacji pozarządowych zaufanie - 84%. WOŚP kojarzy się Polakom z pomocą i wsparciem, a także dobrą atmosferą, otwartością na ludzi i wspólnotą. Te emocje przekładają na okazywane Fundacji wsparcie."- czytamy w zamieszczonym na stronie WOŚP komunikacie.

Co to jest kwota deklarowana?

Fundacja informuje, że kwota deklarowana to szacunkowa suma kwot od sztabów i wynik zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia Finału w studiu oraz darowizn przekazanych przez partnerów. "To już jest wielkie zwycięstwo i powód do ogromnej dumy dla Polaków i Rodaków, którzy w najbardziej nieprawdopodobnych zakątkach kuli ziemskiej grali z Fundacją. Czapki z głów, Moi Drodzy, wielkie dzięki!" - podziękował darczyńcom Prezes Zarządu Fundacji WOŚP, Jurek Owsiak.