Mieszkanki Podkarpacia miały 30-kilogramowe guzy. Bały się pójść do lekarza. Zmiany wykryto "przypadkowo"

Mieszkanka Krosna trafiła do szpitala z ważącym 30 kilogramów guzem jajnika. Kobieta bała się zwrócić o pomoc do lekarza i liczyła, że guz sam się zmniejszy. Miesiąc wcześniej do podobnej sytuacji doszło w oddalonym o ponad 20 km szpitalu w Jaśle. W obu przypadkach nowotwór nie był złośliwy i operacje zakończyły się pomyślnie.

Szpital w Krośnie